元AKB48で女優の前田敦子（34）が2月28日、都内で写真集「Beste」（講談社）の発売記念会見を行った。昨年12月にデビュー20周年を迎え、14年ぶりにして「これが最後」と語るメモリアル写真集。大人の恋をテーマにオーストリア・ウィーンで撮影した。大胆な露出にも挑戦し「あえてランジェリーの上にちょっとお肉がのってるみたいのをこだわらせてもらいました」。納得の出来に「100点満点中、1万点」と最高の点数をつけた。