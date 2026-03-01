ミラノ五輪をノーメダルで終えた林孝筇（リン・シャオジュン、韓国名イム・ヒョジュン）が、再び中国で大きな話題となっている。2月26日、中国のポータルサイト「捜狐」は、自国ショートトラック界の“伝説”である王濛が、ミラノ・コルティナ冬季五輪に臨んだ中国代表チームの衝撃的な実態を暴露したと報じる記事を掲載した。【写真】「お尻の半分だけ…」わいせつ疑惑の林孝筇、苦しい釈明王濛は2006年トリノ五輪女