3月1日、開催される東京マラソンに伴い大規模な交通規制が行われます。東京マラソンに伴い都内では午前6時から交通規制が行われるため、公式ホームページでは車両の通行が禁止されるマラソンコースを赤い線で示し、通行可能な推奨ルートを緑の線で示しています。首都高速も一部通行禁止になるため、お出かけの際はご注意ください。