小学館は性加害事件で罰金刑を受けた漫画の原作者を別のペンネームで再度起用したことを謝罪し調査委員会を立ち上げると明らかにしました。小学館は児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で罰金刑を受け、連載を中止した作品の原作者と知りながら別のペンネームで別の作品の原作者として起用したことについて「人権・コンプライアンス意識の欠如があった」と謝罪しました。運営している漫画アプリで連載中だった作品の配信は停止し、単行