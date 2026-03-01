アメリカのビル・クリントン元大統領は、少女への性的虐待などで起訴され自殺した富豪エプスタイン氏との関係をめぐり、連邦議会の委員会で証言し、身の潔白を主張しました。ビル・クリントン元大統領：何も見ていないし何もしていない。エプスタイン氏が何をやったか知っていたら自首させただろう。クリントン氏については、エプスタイン氏と一緒に映った写真などが司法書の資料で公開され、関係が取り沙汰されています。こうした