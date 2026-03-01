北海道コンサドーレ札幌のバドミントンチームが、Ｓ／Ｊリーグ残留を決めた。２８日、横浜ＢＵＮＴＡＩで丸杉スティーラーズとの残留決定戦に臨み、２―０で勝利。２０２２年の初昇格から維持し続けてきた１部の座を守った。部員８人が一丸となり、コンサドーレがＳ／Ｊリーグ残留をつかみ取った。丸杉との生き残りをかけた戦い。吉田仁監督（４５）が「勝敗のポイント」と話していた、第１ダブルスの大越泉（３３）と山沢直貴