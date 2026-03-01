子供たちがおおいた和牛を試食しながらその魅力などを学ぶイベントが大分市で開かれました。 このイベントは地元で育った和牛の魅力を子供たちに知ってもらおうと、JA全農おおいたが２０２４年から開催しているものです。 はじめに講師が「おおいた豊後牛」と「おおいた和牛」の違いを解説しました。 参加した約人の親子はおおいた豊後牛の中でも肉質が4等級以上で、生産方法にこだわったものだけがおおいた和牛に認定されてい