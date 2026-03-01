インターネットを利用する際に起こりえるトラブルについて、子供たちがゲームを通じて学ぶイベントが２８日、大分県臼杵市で開かれました。 これは子供たちにネットの情報を正しく読み解く技術を身に付けてほしいと、県警などが３年前から開催しているものです。 ２８日は県内の小学生約20人が参加し、ネット上で起きたトラブルの解決策について学ぶカードゲームに挑戦しました。 カー