◇20分1本○渡辺未詩、愛野ユキ、風城ハル（19分19秒カナダ式背骨折り）荒井優希●、遠藤有栖、鈴木志乃（2026年2月28日あいおいホール）東京女子プロレスは2月28日、初進出となった愛知・刈谷市の刈谷市産業振興センター（あいおいホール）で「FirstSparkleatAioiHall」を開催した。「GRANDPRINCESS’26」（3月29日、両国国技館）で争われるプリンセス・オブ・プリンセス王座戦に向けた3度目の前哨戦では、