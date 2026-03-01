4月スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。文学オタクのバーのママ・ルナと家庭では空気のような扱いの専業主婦・沢辻涼子。ひょんなことから出会った2人は大阪へ旅に出るが、そこで殺人事件が発生。次々と巻き起こる奇妙な事件の鍵になるのは、夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩…文豪たちが紡いだ言葉だった――。本作でＷ主演を務めるルナ役の波瑠と涼子役の麻生久美子が