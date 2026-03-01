きょう3月1日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、片岡愛之助が登場！今年、歌舞伎生活45周年を迎える現在の素顔に迫るほか、妻・藤原紀香と歩んできた10年間の結婚生活について、初公開となるプライベート映像をまじえて振り返る。さらに一昨年に起きた壮絶な事故と、命の危機を乗り越えた日々のなかで気づいた人生への思いにも触れる。◆町工場の息子が歌舞伎の舞台へ大阪で町工場を営む両親のも