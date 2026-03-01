お向かいのお宅からの突然のクレーム。身に覚えがない上に、さらに追い討ちをかける一言が！？ 筆者の友人R子が実際に体験したご近所エピソードをご紹介します。 突然のクレーム 我が家のお向かいのお宅は、小学生の娘さんが毎年コンクールに出るほど熱心にピアノに取り組んでいます。 いつも練習のピアノの音が聞こえてくるので、「熱心で、すごいなあ」と思っていました。 そんなある朝。お向かい