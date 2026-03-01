調教師に転身する藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が２８日、騎手としてのラストデーを迎えた。この日は阪神で７鞍に騎乗し、最終レース後に引退式。多くの仲間、ファンに温かく見守られ、２２年間の騎手生活を終えた。戦友だった弟・康太さんが、２４年４月に落馬事故により逝去。無事に引退しなければ―。自然とその思いが強くなった。「藤岡家の長男として務めだと思っていました」。父の健一調教師も「調教師としてで