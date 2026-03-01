公式Xに表紙を投稿ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が見事に金メダルを獲得した。三浦の出身地、兵庫県宝塚市は広報誌の表紙にりくりゅうを起用して祝福した。宝塚市は26日、公式Xを更新。「今月号の表紙はなんと！！日本中に感動を与えた本市出身の三浦璃来選手と、そのパートナーの木原龍一選手です」とし、「広報たからづか3月号」の写真を掲載した。X上のファ