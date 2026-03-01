タレント・野々村真（６１）が、激変した現在の姿を見せた。芸能リポーターとして活躍した井上公造氏が１日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新し「まさかの鉢合わせ！ハワイに野々村真降臨」と報告。ハワイで遭遇したそうで、楽しそうに記念撮影した。若々しい印象の強い野々村だが、シルバーヘアに黒縁メガネで、昔のイメージから激変！渋〜くイケオジな感じに風ぼうだ。野々村といえば初代いいとも青年隊で