洗車後の仕上がりをワンランク引き上げてくれる簡易コート剤。12月は年末の洗車需要に加え、「短時間でツヤと撥水を得たい」というニーズが高まる時期だ。 今回は、2025年12月のオートバックス／イエローハット販売データをもとに、売れ筋コート剤TOP10を紹介する。スプレーして拭くだけの定番モデルから、高耐久タイプまでチェックしてみよう。 売れ筋 コート剤 ランキング