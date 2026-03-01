6歳少女が消え、林で無残な遺体となって発見された。逮捕されたのは放浪中の22歳男性。しかし自白は拷問の末のものだった――死刑判決から34年後に無罪となった〈島田事件〉、その闇を追う。新刊『世界で起きた恐怖の冤罪ミステリー35』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ©getty◆◆◆行方不明になった八百屋のお嬢さん1954年（昭