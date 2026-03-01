脊柱管狭窄症を患ったノンフィクション作家の山根一眞さんは、ある日突然、脚から“ガクン”と力が脱けて歩行が困難になった。治療のために手術が必要とわかり、病院を探した山根さんが辿り着いたのは、保険診療で脊柱管狭窄症の手術を受けられる病院だった。【画像】脊柱管狭窄症を患った筆者が手術を受けた稲波脊椎・関節病院◆◆◆（脊柱管狭窄症による脚の脱力を初めて経験してから）20日後の8月3日、東京都内の地下鉄駅構内