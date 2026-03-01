司馬遼太郎が文藝春秋に連載した随筆『この国のかたち』。没後30年を迎えた今、歴史学者の磯田道史氏が、その魅力を語った。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆「司馬遼太郎の絶筆」の裏テーマ司馬遼太郎さんの『この国のかたち』は、この国に大きく響いた随筆です。大蔵省を財務省に変えた省庁再編時も時の首相が「この国のかたち」を変えるといい、野党もその首相の不信任案で「21世紀の『この国のかたち』という言