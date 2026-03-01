ノンストップ特急「スーパーたてやま」“爆誕”富山地方鉄道が2026年3月14日に実施するダイヤ改正の目玉として、北陸新幹線が停車する富山駅に隣接した電鉄富山駅と、世界レベルの山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」の玄関口である立山駅（立山町）をノンストップで結ぶ「スーパーたてやま」を設定します。【写真】これが富山地鉄の「ダイヤ改正」概要です！（画像で見る）種別は新設の「快特」となり、途中に停車駅