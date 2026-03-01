「東京マラソン2026」の開催に伴い、きょう3月1日に交通規制が実施される。スタート地点の東京都庁付近のほか、外堀通りや靖国通り、中央通り、永代通り、新大橋通り、清洲橋通り、清杉通り、江戸通り、蔵前橋通り、清澄通り、晴海通り、日比谷通り、第一京浜、仲通り、行幸通りなどで、最長で午前7時から午後9時まで通行規制が実施される。また、首都高速4号新宿線（上り）新宿入口・出口、同（下り）新宿出口、5号池袋線（上り）