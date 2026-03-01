All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2025年12月26日に回答のあった京都府在住45歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。回答者プロフィール年齢・性別：45歳男性同居家族構成：本人、妻（38歳）、子ども（4歳）居住地：京都府住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：自営業・自由業世帯年収：本人400万円、妻300万円現預金：100万円リスク資産：1000万円「すぐに下ろせない最後の砦として定期預金に1