フード業界で昨今、話題になっているのが、フライドポテト専門店の増加。これまで肉料理やハンバーガーの脇役だった存在が、今や堂々の主役に昇格。新店オープンが相次いでいます。【写真】今までにない新しいおいしさ！韓国初の「進化系ポテト店」「コロナ禍をきっかけにテイクアウトやフードトラックの需要が高まり、さらに現在は各地で訪日観光客が増加。手軽に食べられる食べ歩きニーズの拡大がブームを後押ししています」