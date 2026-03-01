１日午前４時４５分頃、東武東上線の成増、和光市、志木駅で信号機に関するシステムトラブルが発生した。この影響で、同線の上板橋―川越市駅間の上下線で始発から運転を見合わせている。東武鉄道によると、振り替え輸送を行っているが、運転再開の見通しは立っていない。