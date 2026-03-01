◇練習試合 巨人 4-2 サムスン(韓国)〈28日、沖縄・那覇〉巨人に入団後、実戦で初ヒットと初タイムリーを放った松本剛選手が試合後にインタビューに応じ、新天地で奮闘の日々を過ごす心境を明かしました。松本選手はこの日、2番・センターで先発出場。3回の第2打席では2死1塁の状況でライト前へ技ありヒット。チャンス拡大に貢献します。そして5回の第3打席では、1-1の同点に追いついた直後、2死2塁で三塁線を破るタイムリー2塁打