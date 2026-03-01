韓国の人気チアガール、アン・ジヒョンが台北で春節ムードを満喫する姿が話題になっている。アン・ジヒョンは2月23日、自身のインスタグラムを更新。《写真》“豊満ライン”のアン・ジヒョン色鮮やかなランタンが並ぶ夜市や、大型オブジェの前で撮影した写真を公開した。春節シーズンの華やかな雰囲気の中、ひときわ視線を集めたのは彼女のファッションだ。アン・ジヒョンが身にまとっていたのは、赤のチャイナドレス。政治思想も