▽日台野球国際交流試合味全３−１２日本ハム（２８日・台北ドーム）日本ハムは２８日、台湾・味全との交流試合（台北ドーム）を行った。カストロ内野手（２６）は「７番・遊撃」でスタメン出場。２回、西川の２ランが飛び出した直後に、２者連続となる左越えソロ。３回にも無死二、三塁から右前適時打を放ち、２安打２打点２四死球とアピールした。「（一発は）真っすぐを打っていい感触でした。このままコンディションを維持