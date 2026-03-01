▽日台野球国際交流試合味全３−１２日本ハム（２８日・台北ドーム）日本ハムは２８日、台湾・味全との交流試合（台北ドーム）を行った。吉田賢吾捕手（２５）は「５番・一塁」でスタメン出場。２回にビッグイニングの口火を切る中前打を放つと、３回に左越え二塁打、４回には２死一、二塁からバットを折りながらも中前に落とす適時打を放った。３打数３安打１打点の活躍に「３打席目のタイムリーが一番内容良かった。詰まった