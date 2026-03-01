藤子・F・不二雄氏が遺した名作「ドラえもん」をめぐる討論が、いよいよ熱を帯びてくる。生徒の意外な一面が見え隠れし、突拍子もない意見が出て、最後は深い学びへとつながる討論のクライマックスを、長谷川博之氏の著書『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』下巻よりお贈りする。長谷川氏の全授業記録を掲載した『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！疾風怒涛の中学生「討論の授業」