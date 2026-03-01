冬の雪道対策として、布製タイヤチェーンが選択肢の一つとして広がりつつあります。東京ビッグサイトで開催された「国際オートアフターマーケットEXPO2026」でも関連製品が出展され、来場者の関心を集めていました。【写真】布製タイヤチェーンのクローズアップ高強度ポリエステル繊維を立体的に編んでいる布製タイヤチェーン「イッセ・スノーソックス」を開発・製造しているのは、スペイン・バルセロナ近郊に本拠を置くISSE Saf