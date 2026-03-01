全国の市で唯一、上水道が未整備の福岡県うきは市の権藤英樹市長は、地下水の利用を前提とした簡易的な水道の整備を検討する方針を明らかにした。2月27日に開会した市議会定例会冒頭の新年度施政方針で、基本計画の策定に着手すると述べた。これまでは上水道整備は莫大な費用がかかることから「フル整備にはこだわらない」との姿勢を示してきたが、さらに大きく地下水の継続利用に舵を切った形だ。