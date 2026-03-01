ウメやサクラを楽しめる「春の花まつり」が福岡県久留米市野中町の石橋文化センターで始まっている。31日まで。入園無料。現在の見頃はウメ。4種140本が池の周りを彩り、来園者は色鮮やかなピンク色の春梅などを写真に収めていた。また人気のルピナスもピンクや紫、赤のかれんな色づきを見せ、訪れた人の目を引きつける。3月いっぱいが見頃。南側には世界各国のツバキ260品種1500本が植えられているつばき園があり、こちらは一