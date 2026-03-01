世界中で愛される人気キャラクター「ミッフィー」の誕生70年を祝う展覧会「誕生70周年記念ミッフィー展」が2月28日、福岡市・天神の福岡三越9階・三越ギャラリーで始まった。シリーズ全32作品の原画やスケッチなど約200点を日本で初めて一堂に展示している。29日まで。カラフルな色合いのキャラクターが年代別に並び、表情やストーリーの変遷が楽しめる。「うさこちゃんおとまりにいく」など日本初公開の原画も展示するほか