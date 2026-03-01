福岡県糸島市井原の伊都国歴史博物館で、企画展「いとしまの酒づくり」が開かれている。江戸時代の酒蔵を描いた絵馬をはじめ、現在も酒造りが続く蔵などの資料約80件を通じて、江戸時代以降の酒造の様子や酒にまつわる文化を紹介。会期は5月10日まで。糸島半島には昭和中頃まで多くの酒蔵があった。また、芥屋地区にはかつて冬場に出稼ぎとして各地の酒蔵へ向かい、杜氏（とうじ）や蔵子として活躍した「芥屋杜氏」と呼ばれる