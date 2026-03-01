6788票−。長崎県知事選で元副知事の平田研氏と現職の大石賢吾氏の勝敗を分けた票差だ。僅差の背景にあるものは何か。平田氏を支えた重鎮県議が「勝因の一つ」と言い切るのは、唯一、争点と言えた石木ダム（川棚町）を巡る対応だ。県と佐世保市が進めるダム事業は、国の事業採択から半世紀を経ても未完成だ。建設に反対する13世帯が水没予定地で暮らす。2032年度の完成に向け、県が家屋を強制的に撤去する「行政代執行」を行う