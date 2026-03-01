首を痛めていた柳田が全体練習に復帰した。2月23日の日本代表戦を欠場し、台湾遠征にも参加しなかったが、28日はアップから全体練習に参加。午後の個人練習では1時間を超えるロングティーを行い「疲れました。もう大丈夫です」と回復ぶりをアピールした。3月1日の西武戦（宮崎アイビー）には出場しない方向で、3日のヤクルト戦（みずほペイペイドーム）からの実戦復帰が見込まれている。