代表の正二塁手を狙う牧原大（ソフトバンク）が逆転の口火を切り、アピールに成功した。6番二塁で先発出場。1点を追う五回先頭で、元ソフトバンクの左腕三浦から3試合ぶりの安打となる二塁内野安打を放った。続くサポートメンバーの佐々木（広島）は捕手前の弱いゴロ。二塁送球で一走の牧原大はアウト判定となったが、リプレー検証の結果、判定が覆った。その後、坂本（阪神）の右前打で生還。バットと足で存在感を示した。「出