ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）は28日、今季の開幕投手に上沢直之投手（32）を指名したことを発表した。3月27日の日本ハム戦（みずほペイペイドーム）での大役を任された右腕は「12人しかいない光栄なポジション。大事な試合なので責任感を持って臨みたい」と意気込んだ。上沢はソフトバンク加入1年目の昨季12勝。後半戦は9試合に登板し6勝無敗だった。台湾から帰国した2月27日に直筆の手紙とともに通達した小久保監督は