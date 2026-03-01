＜インベステック南アフリカオープン3日目◇28日◇ステレンボッシュGC（南アフリカ）◇7213ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの第3ラウンドが終了した。【写真】昨季賞金王・金子駆大の14本を覗き見！日本勢は3人が出場し、星野陸也と昨季の日本ツアー賞金王・金子駆大が決勝ラウンドに進出。7位で迎えた星野は、2バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「72」とスコアを落とし、トータル4アンダー・18位タイに後退して最終