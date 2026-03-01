＜コグニザントクラシック3日目◇28日◇PGAナショナル リゾート チャンピオンC（フロリダ州）◇7223ヤード・パー71＞米国男子ツアーのフロリダ4連戦（フロリダスイング）初戦は、第3ラウンドが終了した。〈連続写真〉“超”フックグリップで飛ばす！金谷拓実の1Wスイング日本勢は3人が出場し、金谷拓実が決勝ラウンドに進出。初日82位から2日目に「66」をマークし18位に浮上、3日目も6バーディ・2ボギーの「67」とスコアを伸ば