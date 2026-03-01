きょう3月1日（日）は、朝から全国的に青空が広がります。東京マラソンは天気の大きな崩れはなく、マラソン日和となりそうです。なお、西〜東日本では花粉の飛散がピークに入っています。太陽の周りには、花粉光環が出現するかもしれません。■花粉光環とは花粉光環は、太陽の光が花粉にぶつかることで、太陽を中心にして円盤状に虹色が広がる現象です。花粉症の方にはとても辛い時季となりますが、対策を行いながら空を見上げて虹