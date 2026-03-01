◆第２１回オーシャンＳ・Ｇ３（２月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、良）第２１回オーシャンＳ・Ｇ３は２８日、中山競馬場で争われ、７番人気のペアポルックス（岩田康）がイン強襲で首差抜け出し、重賞初制覇を飾った。優先出走権を得た高松宮記念（２９日、中京）で春の短距離王の座を目指す。◆岩田康誠騎手４回目で初勝利。重賞は２５年シリウスＳ（ホウオウルーレット）以来、通算１１６勝目。１７年から１