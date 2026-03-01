◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第４節岐阜２―１札幌（２８日・大和ハウスプレミストドーム）Ｊ２北海道コンサドーレ札幌がＪ３岐阜に１―２で敗れ、ホーム開幕戦勝利を逃した。前半２８分に先制されるも、同３４分にＤＦ家泉怜依（２６）のゴールで追いついた。その後は攻勢を強めるも、後半１９分に失点。６分後にはＦＷバカヨコ（３０）が右膝を痛めた上に一発退場となった。数的不利も響き、ビハインドをはね返すこ