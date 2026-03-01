若手上方漫才師の頂点を決める「第１５回ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」が、きょう１日午後３時から読売テレビで生放送される。出場７組１５人は”俺のここを見てくれ”とばかりに、自己ＰＲを色紙にしたためた。天才ピアニスト（芸歴＝10年目、予選成績＝ＲＯＵＮＤ３１位通過）竹内知咲「覇気の覇です。テレビで見てくれる人にも覇気を与えられるような漫才がしたい」ますみ「勝つことが第一優先ですが、自分たち史上ベスト