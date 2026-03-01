「有力馬次走報」（２８日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆きさらぎ賞を制したゾロアストロ（牡３歳、美浦・宮田）は皐月賞（４月１９日・中山、芝２０００メートル）を目標に調整する。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。◆バレンタインＳで２着だった昨年のレパードＳ覇者ドンインザムード（牡