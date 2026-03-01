「仁川Ｓ」（２８日、阪神）先行集団を見ながら好位のインでじっくり構えた７番人気のジューンアヲニヨシ（牡６歳、栗東・松下）が、先に抜け出した１番人気のムルソーをゴール直前で首差かわし、１年１０カ月ぶりの白星をつかんだ。初コンビで結果を出した浜中は「もまれたり、砂をかぶるとどうかと思いましたが、普通にレースをしてくれました。勝てて良かったです」と振り返った。松下師は「近走は明らかに敗因がありまし