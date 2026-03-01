「オーシャンＳ・Ｇ３」（２８日、中山）鮮やかなイン突きだった。ゴール前の大接戦を制したのは７番人気のペアポルックス。これまで重賞で３度の銀メダルと涙をのんできたが、昨年２着のリベンジを果たしてうれしい初タイトルを獲得した。前半は無理をせず道中は１４番手から。ピューロマジックが作り出したハイペースにも惑わされることなく、じっくりと脚をためて最後の爆発力に懸けた。直線は迷うことなく最内に進路を取り