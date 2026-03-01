「水仙賞」（２８日、中山）２番手でレースを進めた３番人気のノーブルサヴェージ（牡３歳、美浦・森一）が、大逃げを打ったイベントホライゾンに４角手前で並び掛け、直線は最速タイの末脚で抜け出した。新馬戦から無傷の２連勝に、ルメールは「跳びが大きくてジリジリ伸びてくれた。折り合いも良かったし、２４００メートルの距離も大丈夫」と好感触を口にした。