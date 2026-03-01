３月から調教師に転身する藤岡佑介騎手（３９）＝栗東・フリー＝が２８日、２２年間のジョッキー生活にピリオドを打った。阪神１０Ｒでは父の管理馬で騎手として最後のＶ。引退式では騎手仲間に囲まれ、万感の思いを込めてファンや関係者に向けてあいさつした。楽しく、そしてフェアプレーの精神でやり切った。ジョッキー最後の１日に、阪神競馬場で７鞍に騎乗した藤岡佑。１２Ｒのラストライドを終え、ファンの声援に晴れやか