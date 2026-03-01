ロシアのプーチン大統領＝27日、モスクワ（AP＝共同）【キーウ共同】米ブルームバーグ通信は2月28日、米国の仲介によるウクライナ和平交渉が停滞する中、ロシアが交渉から離脱することも視野に入れていると報じた。最大の対立点である領土問題について、近く予定される3カ国高官協議でウクライナ側が譲歩姿勢を示さない場合、交渉を打ち切る可能性があるという。複数の関係筋の話としている。和平交渉では、戦闘が続くウクライ